Đằng sau vụ “cướp” xe taxi Đông Đô

Sáng 21/6, được sự vận động của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai, Tạ Mạnh Cường (30 tuổi, trú tại tổ 18, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tạ Mạnh Cường.

Khoảng 7h sáng 31/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Thành, lái xe taxi hãng Đông Đô về vụ cướp taxi, BKS 30S-6908: Khoảng 1h sáng cùng ngày, anh Thành điều khiển xe Hyundai Getz đón một thanh niên từ cổng bến xe phía Nam đi về khu vực đầu đường 1B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tại đây, người khách yêu cầu anh Thành dừng xe, anh Thành làm theo yêu cầu thì người thanh niên bất ngờ đi vòng ra phía sau xe, đến bên cánh cửa của lái xe, lôi anh Thành ra khỏi ghế lái… rồi phóng xe bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thành đã điện báo cho chủ sở hữu xe ôtô là anh Phạm Ngọc Chung (trú tại tổ 14, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thông báo sự việc bị cướp xe ôtô rồi đến cơ quan Công an trình báo.

Căn cứ vào lời khai của người bị hại, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương xác minh. Qua rà soát, các đơn vị nghiệp vụ phát hiện Tạ Mạnh Cường có nhiều dấu hiệu nghi vấn và anh Thành đã xác định Cường là đối tượng cướp xe ôtô của mình.

Từ những căn cứ trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập Cường đến cơ quan Công an nhưng hắn đã bỏ trốn. Trong khi các lực lượng nghiệp vụ đang triển khai lực lượng phá án thì khoảng 21h cùng ngày, có một nam thanh niên tự xưng là Cường, gọi điện thoại vào máy di động của anh Chung nói: "Em để xe ôtô của anh ở ngoài đường vào khu hành chính quận Hoàng Mai, gần Công an quận" và tắt máy.

Anh Thành và Chung đã đến vị trí chỉ dẫn lấy xe ôtô, qua kiểm tra toàn bộ xe không bị hư hỏng và mất mát gì, toàn bộ giấy tờ gồm đăng ký, đăng kiểm; giấy phép lái xe cùng một ví da bên trong có khoảng 1,2 triệu đồng vẫn còn nguyên vẹn… Căn cứ vào lời khai của người bị hại, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cướp tài sản, ra quyết định khởi tố bị can đối với Cường về hành vi trên. Sáng 21/6, Cường đã đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai.

Quá trình đấu tranh, giữa lời khai của đối tượng Cường và nạn nhân Thành cũng có nhiều điểm không trùng khớp khiến cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Hoàng Mai đặt nhiều câu hỏi nghi vấn? Vậy là họ tổ chức đối chất với Thành. Từ đây, các trinh sát cũng làm rõ được hành vi khai báo gian dối của Thành. Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra thì trong quá trình làm lái xe, Thành biết nếu khai báo là cướp tài sản Công an sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc và cũng vì sợ bị chủ xe phát hiện việc cho người khác lái xe ôtô nên đã dựng lên vụ cướp để trình báo cơ quan Công an…

Sau khi củng cố toàn bộ chứng cứ, chiều 21/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã đề xuất thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Cường từ hành vi cướp tài sản sang hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và ra quyết định tạm giữ hình sự Cường về hành vi trên.



Theo Xuân Mai (CAND)