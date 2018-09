Đăng tìm con trên facebook thì nhận tin thi thể trên sông

Gần trưa 13-9, người dân ở thị trấn Con Cuông (huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An) bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi trên sông Lam (đoạn qua khối 4, thị trấn Con Cuông). Họ lập tức báo chính quyền địa phương và công an để vớt thi thể lên.

Gia đình nạn nhân sau đó tới và nhận ra thi thể là Tăng Văn C. (23 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông).

Theo người nhà, thời gian gần đây, anh C. có dấu hiệu bị trầm cảm, thường ngồi một mình trong phòng. C. bỏ nhà ra đi từ chiều 10-9, do không thấy trở về, mọi người đã đăng thông tin mất tích lên mạng xã hội facebook để mong tìm kiếm thì nhận được hung tin.