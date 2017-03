Đang trốn truy nã bị Cảnh sát giao thông tóm cổ

Trước đó, nhận được yêu cầu hỗ trợ truy bắt, kèm theo hình ảnh kẻ bị truy nã đang trên đường trốn chạy do Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiến hành kiểm tra các xe khách qua lại trên Quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh để truy bắt đối tượng.





Đối tượng bị bắt ngay trên xe khách khi đang trốn chạy

Vào lúc 20h 20 ngày 14 - 8, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế kiểm tra xe khách mang BKS 95B – 07643 lưu thông theo hướng Bắc – Nam đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Đang lúc kiểm tra, CSGT tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận dạng được Nguyễn Văn Nguyên đối tượng đang bị truy nã đang ở trên xe nên đã tiến hành bắt giữ ngay trên xe khách. Nhiều hành khách ngỡ ngàng, không biết hành khách bị CSGT bắt giữ đang là đối tượng bị truy nã.

Được biết, Nguyễn Văn Nguyên là đối tượng đã từng mang 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội gây rối trật tự nơi công cộng.