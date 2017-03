Đang truy bắt một chủ sòng

Dự kiến cuối tuần này sẽ khởi tố một số đối tượng đầu vụ, các con bạc còn lại sẽ bị xử phạt hành chính. Địa điểm đánh bạc là bãi đất trống giữa đồng ruộng, rừng tràm thuộc ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cạnh khu công nghiệp Tân Phú Trung. Lợi dụng địa hình hiểm trở, các đối tượng đầu vụ tổ chức sòng khá lớn và hoạt động kín kẽ trong một thời gian dài.

Muốn vào sòng, các con bạc phải đi hướng quốc lộ 22, gửi xe bên ngoài rồi đi xe ôm vào gần sáu cây số, vượt qua hai lớp bảo vệ cảnh giới bên ngoài. Để phá sòng bạc, các trinh sát đội 5 PC14 Công an TP.HCM và Công an huyện Củ Chi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ hóa trang áp sát khu vực. Khi công an ập vào, sới bạc đã có mặt gần 100 người, họ nháo nhào như ong vỡ tổ, phóng xuống đầm lầy, kênh rạch hoặc chạy vào rừng tràm, lau sậy trốn tránh. Công an phải sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt. 55 đối tượng đánh bạc bị tạm giữ cùng tang vật hơn 41 triệu đồng, 24 điện thoại di động, 11 xe gắn máy.

Một trong những kẻ điều hành sới bạc là Lê Thị Hạnh (41 tuổi, tự Hiền “pê đê”, ngụ xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi). Dưới trướng Hiền “pê đê” là các đàn em như Nguyễn Hùng Minh, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Văn Thạch (cùng ngụ ấp Bến Đò, Củ Chi). Từ sáng sớm, Hiền giao đàn em nhiệm vụ “thu phí”, mỗi người lọt vào sòng phải đóng cho Hiền 20 ngàn đồng. Hình thức sát phạt bằng bài cào ba lá. Hiền mở sáu tụ bạc để phục vụ con bạc. Mỗi tụ ăn thua từ 500.000 đến một triệu đồng, tiền xâu Hiền thu 50.000 đồng/ván, mỗi ngày thu về hơn 20 triệu đồng.

Theo lời khai của Hiền “pê đê”, tổ chức cờ bạc với Hiền là Nguyễn Văn T. (44 tuổi, ngụ Củ Chi ). hiện T. đã bỏ trốn, công an đang truy xét.

Cơ quan điều tra cho biết đây là sòng bạc lớn nhất trên địa bàn huyện bị khám phá. Các con bạc đến từ nhiều địa phương như TP.HCM, Long An, Bình Dương...