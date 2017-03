Đang truy tìm nguồn gốc 600 triệu đồng

Trước đó, tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ trên đường Ngô Gia Tự, đã phát hiện hai thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng tuần tra tìm thấy trong túi hành lý của một trong hai người có bọc tiền lớn gồm nhiều cọc loại mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 50.000 đồng. Trong ví của thanh niên này còn có gần 12 triệu đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng. Không xuất trình đủ giấy tờ tùy thân và không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên, hai thanh niên lập tức bị đưa về trụ sở Công an phường Đức Giang. Tại đây, họ khai nhân thân là Nguyễn Chí Liên và Trần Văn Phúc.

Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã làm việc với Liên và Phúc. Phúc cho rằng anh ta không hề biết việc Liên mang theo số tiền lớn như vậy, rằng anh ta chỉ được Liên rủ đi chơi. Còn Nguyễn Chí Liên, tường trình số tiền trên do anh ta kinh doanh từ năm 1995 đến nay mà có được. Và khi đang trên đường mang tiền về Hà Nội để mua ôtô thì bị lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện. Tuy nhiên ở bản khai sau, Liên lại nhận rằng anh ta... nhặt được số tiền gần 600 triệu đồng tại khu vực cầu Cạn, tỉnh Bắc Ninh từ khoảng đầu tháng 5-2010. Số tiền đó được gói thành từng cọc, đều là tiền polymer mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng và được để trong chiếc túi xách màu đen. Liên khai sau khi nhặt được tiền, anh ta mang về quê ở Bắc Giang cất giữ. Tiếp đó, anh ta đã dùng hơn 30 triệu đồng để mua xe máy và điện thoại di động.

Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên đã xác minh tại khu vực cầu Cạn và làm rõ không có công dân nào trình báo việc bị thất lạc số tiền lớn trên. Lý giải về sự thay đổi lời khai, Nguyễn Chí Liên cho rằng vì sợ bị cơ quan chức năng thu giữ số tiền trên nên đã nại ra nguồn gốc số tiền có được do làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên theo điều tra viên Công an quận Long Biên, ngay cả lời khai “nhặt được tiền” của Liên cũng “có vấn đề”. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, truy xét; đề nghị ai biết thông tin, hoặc bị thất lạc số tiền gần 600 triệu đồng ở khu vực cầu Cạn, tỉnh Bắc Ninh, liên hệ đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Long Biên để giải quyết.

Theo Hoàng Quân (ANTĐ)