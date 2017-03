Đang xem xét xử lý thanh niên khống chế bạn gái

Ngày 27-9, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Công an TP Huế, cho biết nguyên nhân là do Quang bị kích động mạnh về chuyện tình cảm, hiện công an cho Quang ở nhà dưới sự bảo lãnh của gia đình. “Chúng tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để mời đối tượng này lên làm việc nhằm điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật…” - ông Sơn nói. Cũng theo ông Sơn, Quang chưa từng có tiền án, tiền sự.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 ngày 27-9, do xích mích chuyện tình cảm nên Quang mang theo một dao Thái Lan đến nhà em NTKN (đường Nguyễn Huệ, TP Huế). Tới nơi, Quang lập tức đưa dao vào cổ và khống chế em N. kéo vào nhà. Nhận được tin báo, Công an TP Huế phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động hơn 100 chiến sĩ, công an yêu cầu Quang thả N. ra. Ở bên trong nhà, Quang và N. đã ôm nhau khóc…

Ba giờ sau thì Quang chịu thả người và ngồi lên xe máy của người em trai đi về. Theo người nhà em N. thì Quang và N. có quan hệ tình cảm từ hồi cấp III và đã chia tay cách đây hai năm.

VIẾT LONG