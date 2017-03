Đánh bạc tiền chục triệu bằng game bắn cá

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa triệt xóa một ổ đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá, bắt giữ bốn người gồm: Dư Công Vũ (25 tuổi); Lê Văn Hà (40 tuổi), Hoàng Thế Quân (38 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi).









Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ.

Trước đó, tối 13-10 đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An phối hợp với Công an phường An Phú bắt quả tang tại tiệm game bắn cá An Na (khu phố 2, phường An Phú) nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức chơi game bắn cá. Tiệm game do Vũ trực tiếp quản lý.



Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 80 triệu đồng tiền mặt và 11 thẻ điểm dùng để chơi game.

Các đối tượng này khai nhận, khi con bạc đến chơi nếu thắng Vũ sẽ quy đổi thẻ điểm thành tiền trả cho khách. Cơ quan công an đã tạm giữ bốn đối tượng, tang vật và hai máy bắn cá.

Từ đầu năm đến nay, Công an phường An Phú đã thu giữ 43 máy game bắn cá theo đúng quy định của pháp luật.