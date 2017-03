"Đánh bóng" cha ruột, lừa gần nửa tỷ đồng

Sáng 28-3, thượng tá Nguyễn Văn An, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Lương (SN 1988, ngụ Thạch Hà - Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

"Nữ quái" Nguyễn Thị Lương Lợi dụng những người có nhu cầu xin việc làm, Nguyễn Thị Lương đã đi nói với mọi người là mình có bố đang giữ chức vụ cao cấp của Đảng, có uy tín và địa vị xã hội, có quen biết nhiều người nên sẽ xin được việc làm.

Qua quen biết với chị Nguyễn Thị Luận, con ông Nguyễn Văn Hạ (ngụ Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên), Lương đã hứa xin việc cho 2 người con khác của ông Hạ là Nguyễn Thị Lộc làm kế toán và Nguyễn Văn Nghị đi Hàn Quốc; đồng thời làm chế độ thương binh cho ông Hạ.

Sau khi nhận hồ sơ, từ tháng 4 đến tháng 10-2010, Lương đã liên tục yêu cầu gia đình ông Hạ đưa tiền bằng nhiều hình thức như trực tiếp hoặc gửi qua tài khoản ATM của em gái Lương (Nguyễn Thị Giang) và một số người khác với số tiền 413 triệu đồng.

Lương đã sử dụng số tiền trên chi tiêu cá nhân, còn hồ sơ xin việc và làm chế độ cho cha con ông Hạ, Lương mang về rồi tiêu hủy. Những chiếc thẻ ATM mà Lương dùng để nhận tiền của các nạn nhân

Bằng thủ đoạn này, Lương cũng đã lừa Nguyễn Văn Quân (ngụ Thạch Hà), bảo xin cho anh vào làm việc ở Viettel và chiếm đoạt của anh 69 triệu đồng. Theo Kh. Trình (NLĐ)