Đánh bóng chuyền xong giết nhau

Theo N. Phú (NLĐO)

Chiều 30-3, Công an huyện Bến Cát – Bình Dương cho biết thi thể anh Nguyễn Phú Lâm (22 tuổi, hộ khẩu thường trú tỉnh Đồng Tháp) đã được người thân đưa từ Bình Dương về quê an táng sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 29-3, anh Lâm đánh bóng chuyền với nhiều thanh niên cùng khu trọ ở xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát – Bình Dương. Theo giao kèo, đội nào thua sẽ phải trả tiền nước giải khát sau trận đánh.Cuối cùng đội anh Lâm thua nhưng anh không chấp nhận hùn 20 ngàn đồng nên xảy ra mâu thuẫn với người cùng chơi bóng là Hoàng Văn Thường, 30 tuổi, quê Thanh Hóa. Trong lúc tức giận, Thường chạy vào tiệm tạp hóa gần đó lấy con dao lớn (dùng để xẻ thịt) đâm anh Lâm khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án hung thủ ra công an đầu thú.Được biết anh Lâm từ Đồng Tháp lên Bình Dương xin làm công nhân nhưng chưa nhận được việc thì thiệt mạng.