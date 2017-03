Đánh cá bằng thuốc nổ, 1 người chết, 2 người bị thương

Do có mưa nhỏ, sương mù giăng kín nên thao tác của Lộc bị chậm, dẫn đến trái nổ nổ ngay mạn tàu khiến Lộc (cũng là chủ tàu) chết ngay tại chỗ.



Vụ nổ còn làm 2 người bị thương, trong đó có Trần Đình Viện (17 tuổi, quê Quảng Trị) bị thương rất nặng.



Chiều qua, Công an TP.Phan Thiết phối hợp cùng với Bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra xem các đối tượng lấy thuốc nổ từ đâu.



“Nếu có đủ cơ sở chúng tôi sẽ khổi tố vụ án”, đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết.



Theo Quế Hà (TNO)