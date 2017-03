Đánh CA, dân phòng, hầu tòa

Khuya 7-3, cảnh sát khu vực phường 11 cùng dân phòng đi tuần tra, thấy các bị cáo tụ tập bèn đến kiểm tra giấy tờ. Không xuất trình được, các bị cáo bị mời về trụ sở làm việc. Châu, Toàn, Đạt không chấp hành mà còn chửi tục, xúc phạm, thậm chí hăm dọa chém những người thi hành công vụ. Khi một cảnh sát khu vực khác đến hỗ trợ, ba bị cáo giằng co, tiếp tục thóa mạ, hô hoán vu khống công an, dân phòng đánh người rồi xông vào hành hung. Sau đó, Toàn và Đạt bị đưa về công an phường, riêng Châu bỏ trốn, hôm sau thì bị bắt.