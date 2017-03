Đánh chết em họ xong, thú nhận việc giết vợ

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 9-10.

Vào chiều 9-10, tại gia đình ông Quách Văn Phan (SN 1962, ở Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), do mâu thuẫn gia đình giữa ông Phan và 2 con trai dẫn đến xô xát.

Thấy vậy, anh Nguyễn Hồng Thanh (SN 1968, là em họ ông Phan, cùng trú ở thị xã Sơn Tây) vào can ngăn, bị ông Phan dùng tay đánh vào đầu làm anh Thanh ngã xuống đất bất tỉnh, phải đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Anh Thanh được chẩn đoàn chấn thương sọ não nặng, đến 19 giờ 30 phút ngày 10-10 thì tử vong.

Cơ quan công an sau đó đã bắt Quách Văn Phan để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tại cơ quan điều tra, Phan đã khai nhận thêm từng gây ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng khác.

Trước đó, do mâu thuẫn với vợ là bà Lê Thị Lan (SN 1962), Phan dùng gậy gỗ đánh 2 nhát vào đầu vợ, làm bà Lan tử vong. Thấy vợ chết, Phan kéo thi thể bà Lan vào nằm ở hòn non bộ bằng đá trong nhà rồi tung tin là vợ bị ngã đập đầu vào bể hòn non bộ dẫn đến tử vong.

