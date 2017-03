Đánh chết em trai rồi tự tử

Ngày 10/1, Đinh Văn Tuần (31 tuổi) ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), đã hồi phục sức khỏe sau khi được cứu sống do uống thuốc sâu tự tử. Chúng tôi theo tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đưa đối tượng này về Trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra làm rõ hành vi giết em ruột mình.

Sau 5 ngày nằm viện, Tuần trở nên phờ phạc, thể trạng sụt đi nhiều. Biết trước được sự xuất hiện của chúng tôi, Tuần lặng lẽ bước xuống giường bệnh gói ghém vài vật dụng rồi theo chúng tôi ra xe. Chân ngập ngừng bước lên xe, đầu luôn ngoái lại nhìn vùng đất Sơn Hà lần cuối. Đối với Tuần, sẽ rất lâu hắn mới được trở về lại quê hương vùng cao này.

Đoạn đường từ huyện Sơn Hà xuống Trại tạm giam Công an tỉnh mất 2 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian ngồi cạnh tôi trên xe, Tuần luôn day dứt bộc bạch tội lỗi của mình.

Ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà ai cũng biết anh em ruột Đinh Văn Tuần và Đinh Văn Tóp (29 tuổi) ở thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ từ nhỏ đến lớn luôn quấn quýt bên nhau không rời nửa bước.

Trưởng thành, lần lượt hai anh em cưới vợ và ra sống riêng. Người anh cưới vợ dựng ngôi nhà gần nhà mẹ ruột sinh sống. Tuần có thói xấu hay đánh vợ. Hễ uống rượu say, Tuần lại về nhà kéo vợ ra đánh. Người thân gia đình khuyên can nhưng Tuần vẫn tính nào tật nấy. Về phần người em Đinh Văn Tóp sau khi cưới vợ đã về xóm Bắc gần nhà cha mẹ vợ sinh sống. Dăm ba bữa vợ chồng Tóp về thăm mẹ ruột đang sống một mình gần nhà anh ruột.

Tuy ở xa nhau, nhưng hằng ngày hai anh em chung vai sát cánh làm thuê xẻ gỗ. Tình anh em không có gì thay đổi từ khi xảy ra chuyện lục đục về chia tiền bạc xẻ gỗ thuê. Người anh Đinh Văn Tuần trở nên hậm hực căm phẫn người em của mình.



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Ngôi nhà của người mẹ ruột đã bị hư hỏng sau đợt mưa lũ vừa qua, Đinh Văn Tóp bàn với mẹ sửa lại nhà. Trong thời gian Đinh Văn Tóp cùng vợ đến ở nhà mẹ ruột để sửa chữa nhà thì ngày 4/1/2011, Tóp và Tuần được một người ở cùng thôn mời ăn tiệc cúng. Tàn cuộc, Tuần về nhà mình, Tóp về nhà người mẹ. Cũng như mọi lần, nhậu về là Tuần gây sự với vợ nên lần này biết chồng đi nhậu, người vợ đã bỏ trốn. Bước vô nhà không thấy vợ, Tuần đi lùng sục tìm. Tìm vợ nhiều nơi không thấy, khi đến nhà mẹ thì Tuần gặp vợ chồng Tóp.

Lúc này 24h, thấy vợ chồng Đinh Văn Tóp và người mẹ đang ngồi quanh bếp lửa nói chuyện. Trong lúc tìm vợ nhưng Tuần lại lái sang việc người em thiếu tiền mình. Tóp bảo rằng đã tiêu hết rồi. Nghe thế, Tuần cầm khúc cây lao tới đánh mạnh vào đầu em ruột mình. Người thân trong gia đình chạy đến ngăn cản và kéo Đinh Văn Tuần về nhà. Người vợ khiêng Tóp lên giường và lấy nước cho chồng uống. Sáng hôm sau, 5/1, người vợ thức dậy và phát hiện người chồng đã chết.

Khi nghe em trai mình chết, day dứt tội lỗi của mình, Tuần tìm đến cái chết bằng uống thuốc sâu diệt cỏ. Người dân trong thôn đã phát hiện đã đưa Tuần đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Sơn Hà trong tình trạng sức khỏe yếu.

Những ngày đầu tại Bệnh viện Sơn Hà, các y, bác sĩ tập trung cứu chữa. Công an huyện Sơn Hà và các y, bác sĩ phải túc trực 24/24h để chăm sóc, bảo vệ. Dần dần Tuần hồi tâm nghe lời mọi người. "Tôi phải sống để pháp luật trừng trị. Cũng sẽ không muộn, khi tôi ra tù, trở về lo cho vợ, con của đứa em trai mình và vợ con của tôi. Tôi có lỗi với vợ con tôi nhiều lắm" - nhìn xa xăm qua cửa kính xe, Tuần bộc bạch.

Đã bao đời nay, ở cái vùng miền núi cao Sơn Hà đã chứng kiến nhiều vụ án giết người bởi nguyên nhân từ rượu. Kẻ chết, người vào tù, con cái bơ vơ, gia đình tan nát... Nhưng rồi những bi kịch vì rượu này vẫn xảy ra. Sự sám hối của người anh trên đây sẽ là bài học đắt giá cho những ai mê muội với ma men.





Theo Thành Sự (CAND)