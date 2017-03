Anh Dương đang đi bộ thì gặp ba thanh niên chạy môtô ngược chiều, một người hỏi “Mày nhìn cái gì?” rồi dừng xe lại, đánh anh tới tấp. Anh Dương bị hai người tên Xót và Be cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu đến khi mũ vỡ nát. Hiện công an đã tạm giữ Xót và Be để điều tra.