Đánh chết người rồi tạo hiện trường giả TNGT

5 đối tượng bị bắt gồm: Hà Văn Phương (31 tuổi), Lù Văn Tiến (16 tuổi), Lù Văn Chung (24 tuổi), Lò Văn Cương (19 tuổi), Lù Văn Dương (20 tuổi), cùng trú tại huyện Tân Uyên - Lai Châu.

Được biết, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 18-12, Công an huyện Tân Uyên nhận tin báo tại khu vực chân đèo Khau Giềng thuộc bản Bó Lun, xã Pắc Ta (huyện Tân Uyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng Công an huyện Tân Uyên đã xuống hiện trường và đưa nạn nhân đi bệnh viện huyện Tân Uyên cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó...

Tại hiện trường, chiếc xe máy Jupiter có biển kiểm soát 24K – 5450 để bên lề đường, không có dấu hiệu xây xát nhưng xung quanh có nhiều mảnh yếm bị vỡ vụn...

Bằng con mắt nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Tân Uyên xác định đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, đồng thời báo cáo ngay về Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và phối hợp với Phòng PC45 điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn Xuân (29 tuổi) là công nhân bốc vác cho Ban quản lý Dự án di dân tái định cư ở xã Tà Mít, huyện Tân Uyên.

Anh Xuân quê quán ở xã Vô Chanh, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ). Thời gian làm ở Tân Uyên, từ tháng 7-2010, anh Xuân có chung sống như vợ chồng với chị Hà Thị Liên (23 tuổi, ở bản Nà Bảo, xã Thân Thuộc).

Anh Xuân đã có một cháu bé gái với chị Liên. Nhưng chị Liên cho biết, do hoàn cảnh khó khăn, anh Xuân lại thiếu trách nhiệm nên chị Liên đã mang bé gái này đi cho chị Lò Thị Dương (21 tuổi, ở bản Én Luông, xã Mường Than, huyện Than Uyên) nuôi. Sau một thời gian, anh Xuân có tìm đến nhà chị Dương và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 18-12, anh Xuân yêu cầu chị Liên đưa đi thăm con và có đe dọa chị Liên nên khi đến nhà Lò Thị Dương, chị Liên đã gọi điện cho anh trai mình là Hà Văn Phương. Phương đã rủ thêm bốn đối tượng nêu trên đến nhà chị Dương.



Tại nhà Dương, họ đã tổ chức ăn cơm, uống rượu cùng nhau. Trong khi ăn uống, anh Xuân và Phương đã xảy ra mâu thuẫn nhưng đã được mọi người can ngăn.

Nhưng ngay sau đó, Phương đã cùng các đối tượng ra về trước và chặn tại cua Khau Giềng, thuộc km 387 + 950, Quốc lộ 32, bản Bó Lun, xã Pắc Ta.

Đến 21 giờ 30 phút đêm cùng ngày, khi anh Xuân về đến đoạn đường này, các đối tượng đã xông ra đánh anh Xuân, anh Xuân rút điện thoại ra gọi cho người quen thì liền bị Lù Văn Chung giật luôn điện thoại. Lò Văn Cương dùng đá đập vào mặt anh Xuân. Các đối tượng khác cùng lao vào đấm, đá hội đồng cho đến khi anh Xuân gục ngã.

Thấy anh Xuân nằm bất động, ba đối tượng bỏ đi, riêng Hà Văn Phương và Lù Văn Chung ở lại, mang chiếc yếm xe màu xanh đến đập vỡ tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.



Tuy nhiên, hành vi phạm tội trên của các đối tượng đã không che mắt được cơ quan điều tra.



Hiện Công an Lai Châu đã thu giữ chiếc điện thoại NOKIA X1 của anh Xuân và 2 xe máy tang vật vụ án để điều tra.