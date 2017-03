Đánh chết người tại đám cưới vì mâu thuẫn

(PLO)- Ngày 9-10, Cơ quan công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đã bắt giữ ba nghi can Lương Văn Kiên (18 tuổi), Lữ Văn Hợi (19 tuổi, Lô Văn Sơn (20 tuổi, cùng trú xã Nậm Giải, huyện Quế Phong) để điều tra hành vi đánh chết người.