Đánh chết người từ va chạm giao thông

Mặc dù phía bị hại trình báo muộn nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Đội Trọng án 1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Hà Nội (PC45) đã điều tra, bắt giữ thủ phạm gây án.



Trước đó, tối 30/8, anh Trần Ngọc Lâm, 35 tuổi, ở phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và anh Nguyễn Thanh Ngọc, 39 tuổi, ở phố Đội Cấn, Ba Đình cùng 2 bạn gái là Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thị Lan đến quán Hồ Gươm Xanh ở quận Hoàn Kiếm uống rượu. Khoảng 22h30', 4 người ra về. Chị Tuyết đi taxi về nhà trọ ở ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; anh Ngọc điều khiển ô tô chở anh Lâm và chị Lan đi phía sau. Đến đầu ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, anh Ngọc đỗ xe ôtô giữa đường để anh Lâm xuống trả tiền taxi cho chị Tuyết.



Trong lúc anh Ngọc đỗ xe, có một chiếc ôtô Lexus cũng đi đến, lái xe bóp còi xin đường nhưng anh Ngọc không nhường đường dẫn tới cãi vã, xô xát. Anh Ngọc và anh Lâm đã bị một số đối tượng đánh gây thương tích, trong đó anh Lâm bị thương nặng. Do sức khỏe của anh Lâm ngày một nguy hiểm, đến ngày 5/9, gia đình anh Lâm và anh Ngọc mới đến Công an phường Trung Hòa trình báo sự việc. Đến ngày 12/10, anh Lâm tử vong do bị tổn thương não nặng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy đã tập trung lực lượng, phối hợp với Đội Trọng án 1, PC45 tổ chức điều tra. Do người bị hại trình báo muộn, vụ việc lại xảy ra vào ban đêm, vắng vẻ, không có nhân chứng, vật chứng, thời gian xảy ra nhanh, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát trên đường... nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn.



Với quyết tâm cao, kết hợp áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/11, các trinh sát đã làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ án là Đỗ Anh Dũng, 30 tuổi ở ngõThổ Quan, quận Đống Đa; Trần Phúc Thịnh, 39 tuổi ở Kim Mã, Ba Đình và Lai Xuân Tình, 40 tuổi, ở tổ 30 Trung Hòa, Cầu Giấy.



Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, tối 30-8, Dũng, Thịnh và Tình cùng uống bia lại phố Nguyễn Ngọc Vũ. Đến khoảng 23h, Thịnh đi ôtô Lexus BKS 30K-0849 về trước và xảy ra việc va chạm với 2 anh Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thanh Ngọc. Lát sau, Dũng và Tình đi xe máy qua, thấy Thịnh bị đánh nên đã xông vào đánh lại anh Lâm. Anh Ngọc vào ôtô lấy ra một đoạn tuýp nước nên bọn Thịnh bỏ chạy. Trên đường đi, Dũng nhặt được một thanh gỗ liền quay lại vụt anh Ngọc. Anh Lâm chạy tới hỗ trợ, giúp anh Ngọc liền bị Dũng dùng thanh gỗ vụt mạnh vào đầu khiến anh Lâm gục ngã tại chỗ. Sau đó, bọn Thịnh, Dũng, Tình lên xe tẩu thoát.



Hiện cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng gây án theo pháp luật





Theo H.V. (CAND)