Đánh chết người yêu trong khách sạn

Ngày 22-3, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lương Hoàng Vũ (30 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) để điều tra về về hành vi giết người.

Nạn nhân bị Vũ sát hại là Nguyễn Thị Phương H. (bạn gái của Vũ, cùng ngụ TP Mỹ Tho).

Theo thông tin ban đầu, Vũ và chị H. có quan hệ tình cảm hơn ba năm. Chiều 19-3, Vũ dẫn bạn gái lên TP.HCM thăm người quen, sau đó đến khách sạn H.N. (phường Tân Thành, quận Tân Phú) thuê phòng. Gần 22 giờ cùng ngày, trong lúc tâm sự, bất ngờ Vũ nổi cơn ghen đánh chị ngất xỉu vì nghi chị có người mới.

Đến hơn 0 giờ ngày 20-3, thấy người yêu nằm bất động, Vũ trả phòng khách sạn, thuê taxi chở H. vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong. Vũ hoảng hốt bỏ trốn đón về lại Tiền Giang ngay trong đêm.

Đến ngày 21-3 , Vũ đã đến công an xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho khai báo toàn bộ sự việc. Công an quận Tân Phú (TP HCM) đã xuống Tiền Giang di lý nghi can về TP HCM để điều tra.