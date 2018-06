Đánh chết vợ, tấn công cháu trọng thương

Sáng 7-6, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan khác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xóm Thượng Quánh (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương).



Trần Đình Trung (giữa) từng bị bắt giữ vào năm 2016 về tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 50 đêm 6-6, Trần Đình Trung (43 tuổi, trú xóm Thượng Quánh, xã Đồng Văn) dùng tuýp sắt đánh vợ là chị Nguyễn Thị Liên (38 tuổi).

Các con của chị Liên kêu cứu, anh Trần Đình Cao (27 tuổi, gọi Trung là chú ruột) chạy sang can ngăn cũng bị Trung tấn công.

Khi thấy đông người chạy đến, Trung liền bỏ chạy và bị bắt sau đó.

Chị Liên và anh Cao được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị Liên đã tử vong, còn anh Cao đang trong tình trạng nguy kịch.



Ông Nguyễn Quốc Chương- Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết thêm: “Hiện người cháu là nạn nhân bị đánh bị thương rất nặng đang được mổ cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Vợ chồng anh Trung, chị Liên có ba người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Người thân cũng cho biết, lúc uống rượu vào, Trung hay nói và tính tình không được bình thường.

Khoảng hai năm trước, Trung dùng dao khống chế, nhốt một người gọi Trung bằng chú, dọa chém bất kỳ ai đến gần. Lúc đó, Công an huyện Thanh Chương phải 8 giờ mới bắt được Trung và giải cứu cháu Thiện an toàn.

Trung đã từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.