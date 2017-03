Đánh CSGT vì chờ đo nồng độ cồn

Tông xe taxi vào mô tô đặc chủng vì bị xử phạt Công an quận 6, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ quận 8) về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 4 giờ 30 rạng sáng 5-6, tổ tuần tra của Đội CSGT Công an quận 6 đang đi tuần trên đường Phan Văn Khỏe hướng về đường Mai Xuân Thưởng. Lúc này tổ tuần tra phát hiện xe taxi biển số 51A-391.43 do Nguyễn Minh Hoàng điều khiển không mở đèn chiếu sáng ban đêm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tổ CSGT Công an quận 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Hoàng. Bất ngờ Hoàng điều khiển xe taxi chạy ngược chiều tông thẳng vào hai xe mô tô đặc chủng của CSGT khiến hai xe này dính chặt vào nhau, hư hỏng. Nhận được tin báo, Công an quận 6 đã tiến hành bắt giữ Hoàng để lập hồ sơ điều tra.