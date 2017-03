Đánh đồng nghiệp vì ghét 'nhìn đểu'

Theo lời khai của nghi can, Truyền và anh Đinh Văn Chung (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) cùng là công nhân của một công ty tại khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An). Tối ngày 24-4, do có mâu thuẫn từ trước nên Truyền đến hỏi anh Chung “sao mày dám nhìn đểu tao?”.

Khi anh Chung chưa kịp phản ứng đã bị Truyền dùng hung khí đánh vào mắt gây thương tích nặng phải đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Truyền trốn về quê.