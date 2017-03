Đánh ghen, cô gái bị ném vỡ kính xe Mercedes

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên một cô gái trẻ lái chiếc xe Mercedes, biển số 30A-414 59. Khi đến đoạn ngã năm Yên Phụ thì bất ngờ bị một đôi nam nữ đi xe máy đuổi theo phía sau, sau đó chặn đầu xe lại. Tại đây, cô gái trẻ và đôi nam nữ này đã mâu thuẫn, cãi vã nhau. Lúc này đôi nam nữ trẻ đi xe máy đã dùng gạch ném vỡ kính chắn gió phía trước của xe ô tô Mercedes.

Nhận được tin báo về sự việc, Công an phường Yên Phụ và lực lượng CSGT Đội 2 (Công an TP Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý sự việc. Theo cơ quan chức năng, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do đánh ghen.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.