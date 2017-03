Đánh ghen hội đồng, cướp tài sản

Sự việc xảy ra lúc 13h ngày 3/1/2012, khi chị Kiều đang ở trong tiệm làm đẹp chuẩn bị khai trương của mình tại số 157 đường Wừu, phường Ia Kring, TP.Pleiku thì bất ngờ bị nhóm người này kéo cửa lao vào xô ngã và đánh bầm tím mặt, xây xát khắp người.



Chị Kiều với nhiều vết thương bầm tím trên vùng mắt và trán.



Qua kết quả khám bệnh và chụp phim, chị Kiều bị đa chấn thương, phải nhập viện điều trị. Không chỉ đánh người, nhóm thanh niên còn chiếm đoạt của chị Kiều chiếc điện thoại di động và chiếc ví bên trong có 15 triệu đồng tiền mặt, một thẻ ATM và giấy tờ tùy thân.



Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nguyên nhân dẫn đến việc này là do chồng của bà Ảnh- ông Nguyễn Văn Tuấn là bạn thân của cô chị Kiều, bán cà phê tại số 1 Lý Thái Tổ. Do ông Tuấn thường xuyên đến uống cà phê nên quen chị Kiều. Thấy vậy bà Ảnh nhiều lần hăm dọa chị Kiều vì cho rằng có quan hệ ngoài luồng với chồng mình.



Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra để xử lý.





(Theo Gia Lai Online)