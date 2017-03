Đánh giày trong khách sạn 5 sao

Vài tháng nay, khách sạn Sofitel Metropole HN dành hẳn một góc cho dịch vụ đánh giày, hình ảnh thường thấy trong nhiều khách sạn hạng sang có lịch sử lâu năm trên thế giới. Bên cạnh chiếc ghế bọc da to đùng dành cho khách ngồi "chỉnh giày" là một chàng trai mặt hiền khô mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím bên trong là chiếc sơ mi trắng, thắt cà vạt và đi giày da đàng hoàng.

Nếu ai đã quen với hình ảnh của những cậu bé đánh giày lem luốc hì hục đánh giày bên góc phố thì khó mà tưởng tượng chàng trai 23 tuổi ăn mặc lịch sự đứng im lặng ở một góc của khách sạn kia là một người đánh giày.

Thịnh nói chuyện bằng với chất giọng đặc sệt Hưng Yên, thật thà và chừng mực. Dù chỉ làm việc đánh giày Thịnh nói về nó rất tự hào. Gỡ bỏ cảm giác sợ sệt, e ngại của những ngày đầu vào khách sạn, Thịnh giờ đã cởi mở hơn dù gương mặt vẫn buồn, chất chứa những câu chuyện về một số phận cơ cực. Gia đình khó khăn, vì nhà nghèo, bố mất khi Thịnh mới 9 tuổi nên mẹ chỉ lo được cho cậu học hết lớp 5

Hết cấp 1, Thịnh lên Hà Nội kiếm sống nhờ những chiếc giày. Những ngày đầu, làm được bao nhiêu tiền cậu bị bọn đầu gấu trấn lột. "Có những ngày đi làm từ sáng đến chiều chỉ được khoảng từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng nhưng bị bọn đầu gấu đánh rồi trấn lột hết, tối về còn không có tiền mà ăn". Giọng cậu chùng hẳn xuống: "Những lúc đó cũng nản và sợ lắm, sợ nhất là bị đánh". Trong thâm tâm, Thịnh biết có nhiều người rất coi thường nghề đánh giày, đôi khi Thịnh cảm thấy mình bị khinh rẻ qua thái độ của những người xung quanh nhưng chẳng vì những điều đó mà cậu nản lòng. Thịnh chọn thái độ thản nhiên mà sống.

Cuộc sống cơ cực nhưng Thịnh chẳng bao giờ oách trách số phận. "Sinh ra trong một gia đình khó khăn, bố mẹ còn không kiếm nổi tiền để sống thì mình làm sao có cuộc sống đầy đủ được, mình phải bươn chải là điều tất nhiên. Cuộc sống kiểu gì cũng phải vươn lên, không thể nghèo mãi được", Thịnh bảo thế.

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới, từ Tổng thống đến ca sĩ đã từng làm công việc đánh giày. Trong đó đáng chú ý có Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và Tổng thống Peru Alejandro Toledo (2001-2006). James Brown, nghệ sĩ được mệnh danh là "Bố già của nhạc Soul" cũng đã từng làm qua công việc này.

Hơn 10 năm ròng rã kiếm sống ngoài đường với hộp đồ nghề trong tay, tương lai với Thịnh vẫn mù mịt.Và rồi 4 tháng trước, một vận may đã dẫn Thịnh đến khách sạn Metropole, bước ngoặt khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác.

Đang cặm cụi đánh giày cho khách ở 25 Lý Thường Kiệt, Thịnh bất ngờ trước lời đề nghị của một bác bảo vệ ở khách sạn Metropole, rủ về làm việc trong khách sạn. Lúc đầu Thịnh cũng sợ vì đã vài lần bị mấy chú công an dụ vào đánh giày rồi bắt luôn. Thịnh không dám lên xe cùng "vị cứu tinh" kia về khách sạn nằng nặc đòi đạp xe đến sau. Sau cuộc phỏng vấn chớp nhoáng và kiểm tra tay nghề, 1 tuần sau Thịnh tới khách sạn làm việc. Mọi thứ cứ diễn ra như trong mơ!

Lần đầu bước chân vào khách sạn, gặp toàn khách nước ngoài, Thịnh vừa run vừa sợ đến mức nhiều khi phải "nín thở". Ngày đầu tiên khoác một bộ quần áo lịch sự lên người, để làm công việc đánh giày, Thịnh thấy mình "oai" hẳn. Quan trọng hơn là "trong khách sạn 5 sao, nhiều người nhìn vào cũng đã nghĩ khác về mình". Thịnh tự nhiên thấy hãnh diện về chính công việc của mình.

Chấm dứt 12 năm lăn lộn ngoài đường kiếm sống bằng nghề đánh giày, Thịnh đã có một chỗ làm mới, "sang trọng hơn, oách hơn" dù cũng vẫn làm công việc vốn bị nhiều người coi thường.

Lúc này Thịnh hài lòng với cuộc sống của mình và tự thấy công việc của mình đặc biệt, so với chính mình trước đây và hàng ngàn người đánh giày ngoài đường phố. Chính mẹ Thịnh cũng không nghĩ có cả chỗ cho người đánh giày trong một khách sạn lớn như thế. "Về quê ai cũng biết em đánh giày trong một khách sạn lớn và đã nhìn em bằng một con mắt khác so với trước đây". Thịnh bảo rằng có lẽ ở hiền thì gặp lành nên mới gặp may như vậy.

Bây giờ cậu không phải lo bươn chải, đi rạc ngoài đường. không phải nằm nhà cầu mùa nóng đi qua, mong mùa đông có những ngày không mưa phùn để kiếm sống nữa.

Thịnh bảo chẳng bao giờ cậu thấy tủi thân khi ngồi đánh giày cho khách, cậu chỉ nghĩ đơn giản mình đang làm một công việc bình thường như bao công việc khác trong xã hội. Cậu đã làm công việc đánh giày cả chục năm nay nên cũng chẳng còn cảm thấy ngại ngùng như những ngày đầu nữa.

Thịnh chịu khó "học vẹt" những câu thoại tiếng Anh từ các anh chị trong khách sạn để giao tiếp với các vị khách nước ngoài dù nhiều câu khách nói Thịnh cũng không hiểu. Cậu cũng đang ấp ủ kế hoạch đi học một khóa tiếng Anh không chỉ để giao tiếp được với khách nước ngoài mà còn để nắm bắt những cơ hội khác trong khách sạn khi cậu không làm công việc đánh giày nữa.