Đánh hiệu trưởng nhập viện rồi xin...chịu mọi chi phí

(PLO)- Ngày 22-10, Cơ quan Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang cùng Công an xã Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ anh Nguyễn Hữu Hiền (phụ huynh) vào trường học đánh học sinh và thầy hiệu trưởng vì "con đánh nhau với bạn nghi bị gãy tay".