Đánh hội đồng để đòi tiền cá độ bóng đá

Trước đó, Đội đặc nhiệm (Đội 4) Phòng CSHS được giao tiếp nhận đơn tố cáo của anh Trần Quang Ngọc, trú tại phố chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội tố cáo Vũ và đồng bọn sử dụng vũ lực để cướp tài sản. Quá trình điều tra, Đội 4 đã xác định: Anh Ngọc nợ Vũ 13,5 triệu đồng tiền thua cá độ bóng đá nhưng chưa có tiền trả. Tối 8/7/2013, Vũ rủ Đức và 2 đối tượng khác đến nhà anh Ngọc ở phố chợ Khâm Thiên.

Khi tới nơi thì gặp anh Ngọc đang đi xe máy ra đầu ngõ nên các đối tượng ép anh Ngọc đưa đến một quán cà phê trên phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn. Tại đây, Vũ và đồng bọn đấm đá, chửi bới ép anh Ngọc phải trả số nợ; đồng thời, chúng gọi Long lên để cùng gây sức ép với anh Ngọc.

Các đối tượng đã ép anh Ngọc viết giấy nhận nợ 20 triệu đồng, ép anh Ngọc viết giấy mượn xe máy Honda Wave của Hoàng Thái Phương (đồng bọn của Vũ) rồi tiếp tục lôi anh Ngọc vào khu vực hồ Quỳnh để đánh, buộc anh Ngọc phải gọi điện về cho mẹ để mang tiền ra trả, nhưng không liên lạc được.

"Vừa đánh trống vừa la làng", cả bọn đưa anh Ngọc đến Công an phường Phạm Đình Hổ trình báo việc anh Ngọc lừa đảo, chứng cứ là giấy mượn xe máy và giấy mượn tiền mà chúng vừa ép anh Ngọc viết. Công an phường Phạm Đình Hổ đã đưa anh Ngọc tới địa bàn xảy ra vụ việc là Công an phường Thanh Nhàn để trình báo.

Thấy bất lợi, Vũ đã vứt bỏ 2 tờ giấy nhận nợ và mượn xe mà chúng vừa ép anh Ngọc viết rồi bỏ đi. Nhưng sau đó đã bị bắt về hành vi cướp tài sản.

