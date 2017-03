Đánh "hội đồng" một người nước ngoài trong quán bar

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã làm rõ vụ do mâu thuẫn trong một quán bar trên phố Tống Duy Tân, nhóm đối tượng gồm: Vũ Hồ Quang, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Vũ Duy Quang, trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Trung Trực, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã dùng vỏ chai, cốc thủy tinh đánh "hội đồng" một người nước ngoài dẫn tới người này bị thương tích ở mắt phải.

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ 3 đối tượng trên, nhưng do phải chờ kết quả giám định để xác định tỷ lệ thương tích, làm cơ sở để cơ quan Công an áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật nên Công an quận Hoàn Kiếm đã cho 3 đối tượng tại ngoại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã thông tin với đơn vị quản lý xuất nhập cảnh: Vũ Hồ Quang, Vũ Duy Quang và Nguyễn Trung Trực thuộc diện tạm chưa được phép xuất cảnh ra nước ngoài.





Theo Đào Minh Khoa (CAND)