Đánh mạnh tệ nạn cờ bạc

Trước tình hình đó, công an quận (CAQ) Hà Đông đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an 17 phường trên địa bàn đấu tranh phòng chống và triệt xóa tệ nạn này. Theo đó, các lực lượng làm nhiệm vụ gồm: cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực và công an các phường trên địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng trọng điểm hoạt động cờ bạc để tổ chức đấu tranh triệt phá. Bên cạnh đó, CAQ Hà Đông còn phối hợp với đài truyền thanh liên phường, tuyên truyền tới người dân hậu quả của tệ nạn cờ bạc để phòng tránh.

Cùng với công tác phòng ngừa, các lực lượng CAQ Hà Đông đã chủ động triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, mật phục nhằm kịp thời phát hiện và kiên quyết triệt xoá các tụ điểm cờ bạc. Trong gần 3 tháng đầu năm 2011, các lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ trên 10 vụ đánh bạc, trong đó khởi tố 4 vụ.

Điển hình, 15h15 ngày 3-3, qua công tác tuần tra, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông, TP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang tại quán nước của bà Nguyễn Thị Hòa, SN 1962, HKTT tại tổ 4, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội 8 đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 1-3, tại khu vực gần bến xe khách Yên Nghĩa, thuộc địa bàn tổ 8, phường Phú Nghĩa, quận Hà Đông, lực lượng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông cũng bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức “xóc đĩa” ăn tiền.

Theo Yên Thành (ANTĐ)