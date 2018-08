Đánh ngã rồi phóng ô tô chèn chết người

Chiều 7-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết đang khẩn trương điều tra truy bắt nghi can điều khiển ô tô bán tải chèn chết anh Hoàng Văn Th. (36 tuổi, trú TP Uông Bí).



Hiện trường vụ lái xe bán tải chèn chết đối thủ

Trước đó, lúc 20 giờ tối 6-8, tại khu vực tổ 1 khu 4 phường Vàng Danh (TP Uông Bí) có hai người đàn ông cự cãi, xô xát trên đường.

Một trong hai người là Hoàng Văn Th. . Trong lúc xô xát, anh này bị vấp ngã sấp xuống mặt đường. Người đàn ông còn lại đã nhảy lên xe bán tải 14C-170… phóng xe chèn lên trên người đối phương.

Sau khi cán người, chiếc ô tô lao lên vỉa hè húc tung cửa một nhà dân ven đường, người đàn ông điều khiển xe nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân chạy tới thì anh Hoàng Văn Th. đã tử vong.

Nạn nhân Hoàng Văn Th. là công nhân làm việc tại một doanh nghiệp khai thác than ở Uông Bí. Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính nghi can đang bỏ trốn này.