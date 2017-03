Đánh nghi can để truy xét vụ trộm điện thoại

Công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm cán bộ công an vi phạm Tối 25-10, trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lý Hồng Sinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh ông Văn - công an đồn KCN Trảng Bàng đánh chị Thu, ngay trong ngày 20-10, ban giám đốc đã tạm đình chỉ công tác một tháng đối với ông Văn. Công an tỉnh xác định ông Văn đánh chị Thu đã rõ, tuy nhiên muốn xử lý kỷ luật thì phải có thời gian. Công an tỉnh sẽ có hình thức xử lý ông Văn theo quy định, tuyệt đối không có chuyện bao che, dung túng cho sai phạm của cán bộ”. Theo Đại tá Sinh, ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Trảng Bàng đến bệnh viện thăm hỏi chị Thu, đồng thời sớm xử lý cán bộ vi phạm. NGUYỄN ĐỨC ghi Bệnh nhân Lại Thị Thu nhập viện lúc 22 giờ 25 ngày 20-10 trong tình trạng đau đầu, sưng bầm mặt ngoài đùi phải 15x15 cm, đùi trái sưng bầm 15x25 cm, cẳng chân trái sưng bầm 7x10 cm. Siêu âm bụng và CT đầu không phát hiện bất thường. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương đầu, bụng và hai chân do bị đả thương. Bệnh nhân đã được xử lý bằng thuốc giảm đau, kháng viêm và trấn an tâm lý. Bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi trong vài ngày tới. BS CKI LÊ TẤN THẠNH, khoa Ngoại cơ - xương - khớp

BV Đa khoa Xuyên Á Đúng là có việc cán bộ Đồn công an KCN Trảng Bàng đánh nữ công nhân tên Thu. Sau khi nhận thông tin, Công an huyện Trảng Bàng lập tức tiến hành điều tra và bước đầu đã có quyết định đình chỉ công tác cán bộ công an này. Công an huyện cũng đã cử đại diện tới BV gặp gỡ, thăm hỏi sức khỏe của nạn nhân. Muốn tìm hiểu đầy đủ thông tin vụ việc, mời PV sáng 26-10 lên trụ sở công an huyện. Ông LÊ THÀNH TRUNG, Phó Trưởng Công an huyện Trảng Bàng, Tây Ninh (trao đổi qua điện thoại với Pháp Luật TP.HCM

chiều 25-10) PHƯỚC TĨNH ghi