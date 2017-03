Đánh người trọng thương vì không được yêu

Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan công an đang truy xét thêm 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Trí, Nguyễn Văn Thức (cùng SN 1989) và Mai văn Pháp (SN 1988, đều trú tỉnh Quảng Nam).Theo thông tin ban đầu, giữa Long và chị Nguyễn Thị Thanh T (SN 1972, trú quận Bình Thạnh) trước đây có quan hệ tình cảm.



Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn và chia tay nhau; sau đó chị T đã có bạn trai mới. Sau nhiều lần theo dõi, khoảng 4h15 sáng 16-11, Long rủ thêm 4 đối tượng nói trên ập vào khách sạn Duyên Sài Gòn tại số 175 đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 để đánh ghen.



Tại thời điểm nhóm đối tượng đập cửa xông vào thì tại phòng 204 khách sạn Duyên Sài Gòn, chị T cùng bạn trai mới là anh La Thế P (SN 1977) đang trong tư thế khỏa thân. Cơn ghen nổi lên, Long yêu cầu 4 đàn em khống chế anh P để Long dùng gậy gỗ đánh anh P trọng thương. Sau đó Long cùng Quốc tiếp tục khống chế, dùng băng dính trói chặt chị T lại để Quốc lấy ĐTDĐ chụp cảnh cô gái này trong trạng thái khỏa thân.



Chưa hả cơn giận, Long còn đánh và cắt tóc chị T.Từ nguồn tin báo của người dân, ngay lập tức lực lượng Công an phường Đa Kao, quận 1 đã tới hiện trường bắt giữ được Long và Quốc; riêng 3 đối tượng còn lại tranh thủ lúc hoảng loạn để tẩu thoát. Anh P được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Hiện vụ án đã được chuyển giao Công an quận 1 thụ lý điều tra và truy xét các đối tượng còn lại.





Theo Anh Phương (ANTĐ)