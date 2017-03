Đánh nhân viên tiệm cắt tóc vì không được… kích dục

Chiều 28-8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, khoảng 19h 30 ngày 22-8, Nguyễn Đức Hải (SN1977, trú đường Ngô Lan Chi, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) đến tiệm cắt tóc Thanh Thảo ở số 47 Điện Biên Phủ, thuộc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang và yêu cầu nữ nhân viên là Hàn Nhật My (SN 1989, trú, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) đấm lưng.

Sau khi nhân viên này đấm lưng xong, Hải tiếp tục yêu cầu nhân viên này kích dục bằng miệng, nhưng nhân viên này không đồng ý. My yêu cầu Hải trả tiền công đấm lưng, nhưng “quý ông” tên Hải không những không trả mà còn gọi thêm bạn là và Lê Văn Vũ (SN 1984, trú tổ 8 Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) đến, rồi dùng ly đập vào đầu My gây thương tích nhẹ.

Ít phút sau đó, khi lực lượng Công an phường Vĩnh Hòa đến hiện trường đến để giải quyết, thì thấy 2 thanh niên đang xô xát với một số người trong tiệm hớt tóc. Lúc này, một cán bộ Công an phường yêu cầu hai bên về trụ sở Công an phường làm việc nhưng 2 thanh niên trên không chấp hành, chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, một thanh niên còn túm cổ áo một cán bộ công an phường để hăm dọa.

Công an TP Nha Trang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Theo Quang Khoa (An ninh thủ đô)