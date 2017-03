Đánh nhau, một học sinh lớp 8 bị đâm chết

Ngày 24-11, thượng tá Trần Quốc Trung, Trưởng Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết công an quận đang tạm giữ hình sự Thạch Huỳnh Hai (SN 1995, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) vì dùng dao đâm bạn học dẫn đến tử vong.

Trước đó, ngày 14-11, trên đường đến lớp học bổ túc, Hai bị một nhóm học sinh do Phạm Minh Nhựt (học lớp 8 Trường THCS An Thới) cầm đầu chặn đánh. Trong lúc ẩu đả, Hai đã dùng dao đâm 1 nhát vào đầu Nhựt và trúng vào tay phải của một bạn khác. Nhựt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong do hoại tử não.

Theo thông tin ban đầu, trước ngày xảy ra án mạng, nhóm của Nhựt và Hai đã đánh nhau nên Hai mang theo dao để đề phòng. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Theo C.Linh (NLĐO)