Đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

Mâu thuẫn trên Facebook, một thiếu niên thiệt mạng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y để điều tra làm rõ vụ một nhóm thiếu niên do mâu thuẫn trên Facebook đã gây ra án mạng nghiêm trọng. Khoảng 21 giờ ngày 11-11, tại khu phố 12, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong (Bình Thuận), Nguyễn Tốt Ty (15 tuổi, trú thị trấn Liên Hương) cùng bốn người bạn ngồi ăn trái cây thì thấy Nguyễn Phong đang đưa bạn gái về nhà. Do trước đó có cãi nhau trên Facebook với Phong nên Hùng rủ cả nhóm trả thù. Nhóm này phục kích chờ Phong vừa đi ra thì xông vào đánh. Bị tấn công, Phong rút dao mang sẵn trong người chống trả và đâm trúng tim Ty khiến Ty tử vong trên đường đi cấp cứu. PHƯƠNG NAM