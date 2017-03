Danh sách người mua ngày càng dài ra

Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền - Phó Đội trưởng Đội 4, PC14 Công an TP.HCM cho biết: Danh sách những người mua bằng giả ngày càng dài ra vì được các đối tượng bán bằng giả cung khai thêm. Đến nay, công an đã thu hồi nhiều bằng giả do những người lỡ mua tự nguyện mang nộp hoặc gọi điện thoại hẹn ngày tới giao nộp. Người nào không tự nguyện giao nộp, cơ quan công an sẽ đề nghị xử lý thích đáng.

. Thưa ông, là cơ quan chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, phòng chống hình thức làm và sử dụng bằng giả, ông có nhận xét gì về thực trạng bằng cấp giả hiện này?

+ Hiện nay đã xuất hiện một số đối tượng làm giấy phép lái xe giả của một số nước như Nga, Tiệp Khắc, Lào, Campuchia... Nhiều đối tượng cũng đã làm bằng cấp giả hoặc làm bảng điểm giả nâng lên cao hơn thực tế để hợp thức hóa việc đi du học. Có đối tượng mặc dù có bằng tốt nghiệp đại học hẳn hòi nhưng cũng sử dụng bằng giả để nâng kết quả tốt nghiệp từ loại trung bình lên khá, giỏi nhằm dễ xin việc. Những bằng “vừa thật vừa giả này” rất khó phát hiện vì có hồ sơ gốc của trường đàng hoàng.

Điều đáng nói, các đối tượng làm giả, mua bán bằng giả thường kín kẽ trong mối quan hệ với nhau, giữa chúng có nhiều tầng nấc, mỗi người phụ trách một công đoạn như nhận “hàng”, đặt “hàng”, giao “hàng”, chỉ liên hệ qua số điện thoại, e-mail... Khi một công đoạn bị lộ thì cả đường dây đánh động ngay.

Đội 4 (PC14) trước đây phá nhiều vụ án làm bằng cấp, giấy giả. Thậm chí có trường hợp một đối tượng làm giả giấy tờ từ A đến Z để bổ túc hồ hơ xin việc. Điển hình trong tháng 9-2008, Đội 4 (PC14) đã phá vụ án lừa đảo và phát hiện một nhân vật làm giả toàn bộ giấy tờ gồm sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, chứng chỉ nghề, giấy phép lái xe hạng nặng... để xin vào làm tại một doanh nghiệp.

. Vụ án các đường dây làm bằng giả được Báo Pháp Luật TP.HCM phát hiện, phối hợp với Công an TP.HCM đang được triệt phá tận hang ổ. Ông có thể cho biết quy mô và cách thức hoạt động của chúng và hiệu quả của vụ án?

+ Đây là lần đầu Đội 4 (PC14) triệt phá những đường dây mua bán bằng giả, giấy phép lái xe giả qua mạng Internet với quy mô lớn. Để triệt phá những đường dây này, chúng tôi đã tung bốn nhóm trinh sát tiếp cận chúng ở quận 5, Thủ Đức (TP.HCM) và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Kết quả cơ quan công an đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý hơn 20 đối tượng, thu hồi hàng ngàn bằng cấp và giấy phép lái xe giả cùng nhiều dụng cụ, dấu mộc, máy móc... dùng “sản xuất” bằng giả. Vụ việc đang được tiến hành các thủ tục chuẩn bị khởi tố vụ án.

. Thưa ông, những hành vi sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả và những hành vi làm giả tài liệu hiện nay khi bị phát hiện sẽ bị xử lý như thế nào?

+ Theo điều 12 Nghị định 150 năm 2005, người nào có hành vi vi phạm quy định về cấp và quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân dân và các giấy tờ đi lại khác bị phạt từ một triệu đến hai triệu đồng. Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định người nào làm giả con dấu, tài liệu... của cơ quan, tổ chức thì bị xử lý hình sự.