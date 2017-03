Đánh sập 1 ổ khai thác thiếc trái phép

Khoảng 7 giờ 30 phút, đoàn tiếp cận bãi khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144 (khu vực Kẹp Sắt, xã Đạ Sar, do Ban quản lý rừng đầu nguồn Đa Nhim và Công ty TNHH Thành Phong quản lý). Do địa hình đồi dốc và đường rất khó đi nên khi ngành chức năng đến nơi thì các đối tượng khai thác thiếc trái phép đã bỏ trốn. Hiện trường chỉ còn lại một bãi đất tan hoang với hàng chục chiếc hầm sâu hoắm.



Ông Đoàn Quang Giao, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường kiêm Phó Ban chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản huyện Lạc Dương cho biết, tình trạng khai thác thiếc trái phép tại khu vực này đã diễn ra từ nhiều năm nay, địa phương đã từng tổ chức truy quét nhưng chưa dứt điểm. Mỗi ngày vẫn có khoảng 100 đối tượng (chủ yếu dân tứ xứ) đến đào đãi thiếc cả ngày lẫn đêm, gần đây bọn chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Đồi thông gần 10ha đã bị chúng băm nát với hơn 50 hầm thiếc sâu 30 – 50m, rộng 1m.



Đặc biệt, bọn chúng còn đào 2 địa đạo dài hàng trăm mét dưới lòng đất, xuyên từ bên này sang bên kia ngọn đồi, bên trong địa đạo được chia thành nhiều nhánh để vào lấy đất đãi thiếc. Những hầm thiếc và địa đạo này được đóng kè chắn để hạn chế sập đất. Trong hầm được kéo điện thắp sáng, bên trên gắn ròng rọc để kéo đất chứa quặng thiếc lên mặt đất. Bọn chúng dùng cả xe ô tô tải để vận chuyển quặng đi tiêu thụ.



Lúc 11 giờ 30 phút hôm nay, lực lượng chức năng đã dùng 3 xe cơ giới đánh sập và san lấp các địa đạo, hầm thiếc, tiêu huỷ một số phương tiện khai thác thiếc cùng lán trại. Xác định đây là địa bàn phức tạp, những kẻ khai thác thiết trái phép hầu hết là các đối tượng “có máu mặt” nên lực lượng đã phong toả hiện trường, giao cho Công an bảo vệ.





Theo Nam Viên (SGGPO)