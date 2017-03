Đánh sập ba trường gà, bắt giữ hàng trăm người

Cụ thể, ngày 12-1, trinh sát đã ập vào bãi đất trống tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc B bắt quả tang 32 người đang tổ chức đá gà ăn tiền với quy mô lớn. Tại hiện trường, tang vật thu giữ hơn 24 triệu đồng, chín con gà đá và nhiều phương tiện liên quan. trường gà trên do Cao Văn Minh, Nguyễn Hoàng Thông và Đỗ Trúc Giang đứng ra tổ chức. Công an đã lập hồ sơ, khởi tố tám bị can. Trước đó, ngày 28 và 30-12-2013, Công an huyện Bình Chánh bắt quả tang 47 người tổ chức đá gà ăn tiền tại xã Bình Hưng. Qua đó, công an thu giữ 81 triệu đồng, 30 xe máy đưa về trụ sở. Được biết, trinh sát phải mất thời gian dài theo dõi, mật phục dưới những con rạch gần sòng gà để có thể tiếp cận bắt quả tang.

XUÂN NGỌC