Đánh sập các ổ nhóm ghi lô đề, thu giữ hơn 1 tỉ đồng

Các bị can bị khởi tố và bị bắt tạm giam tại cơ quan công an.

Chín bị can trên cùng trú TP Vinh gồm: Cao Mạnh Hùng, Dương Thi Dần, Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Thúy, Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Thái Sơn, Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Vinh và Trần Thị Hồng Hà. Trong số này có bảy bị can đã bị bắt tạm giam.

Bị can Hà, Hùng, Dần đứng đầu ba “đại lý” lô đề cấp 2, trực tiếp nhận và fax thông tin người chơi lô đề cho “đại lý” cấp 3 ở Hà Nội.

Trước tình hình mạng lưới đánh bạc dưới hình thức ghi đề diễn ra nhiều tụ điểm ở TP Vinh, Cơ quan Công an TP Vinh đã lập chuyên án 815D do Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó Trưởng Công an TP Vinh, làm trưởng ban.

Sau một thời gian theo dõi, ngày 28-9, Công an TP Vinh đã huy động tới 60 cán bộ, chiến sĩ chia làm chín tổ công tác cùng phá án, ập vào chín “đại lý” lô đề bắt quả tang chín nghi can trên. Công an thu giữ tại chỗ hơn 1 tỉ đồng, 12 máy fax, 12 điện thoại di động và 45 bản đề.

Hiện Lê Thị Thúy, Phạm Thị Ngân đã đến Cơ quan Công an TP Vinh đầu thú khai nhận hành vi tổ chức ghi lô đề.

Hằng ngày, nhóm đại lý cấp 1 tiếp nhận và ghi lô đề của người đánh đề rồi chiều cùng ngày fax kết quả cho các đại lý cấp 2. Đại lý cấp 2 là Hà, Hùng, Dần đứng đầu tiếp tục nhận và fax kết quả cho đại lý cấp 3 ở Hà Nội.

Hiện Cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng mở rộng chuyên án trên.