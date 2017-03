Đánh sập cơ sở chế biến ma túy, thu giữ 8 kg heroin

Theo đó, ngày 1-4, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và lực lượng an ninh tỉnh Hủa Phăn đã bất ngờ đột kích, triệt xóa một ổ tội phạm ma túy tại bản Na Liu, huyện Sầm Nưa (Hủa Phăn, Lào).

Ngay tại chỗ, cơ quan chức năng bắt giữ Thạo Dia Giang Hơ, Thạo Dia Hơ, Mang Xay Giang, Mang Xay Vàng và Mang Xay Giang (cùng ngụ Sầm Nưa, Hủa Phăn, Lào). Thực hiện lệnh khám xét tại nhà của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 8 kg heroin (dạng bột), 1.250 viên hồng phiến, hai súng kíp, 20 kíp nổ, 9.800 USD và hơn 43,5 triệu Kíp Lào.





Tang vật vụ án và hai trong số các nghi can bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP THANH HÓA

Rạng sáng cùng ngày, Lầu Bá Dềnh (trú bản Liên Sơn, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cùng một đồng bọn đi xe máy chở theo bốn bánh heroin đến trước nhà nghỉ Hiền Nga (thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, Nghệ An) thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Nghệ An vây bắt.

Đồng bọn đi theo Dềnh bất ngờ ném một quả lựu đạn vào lực lượng vây bắt rồi trốn thoát trong đêm.

Rất may quả lựu đạn chưa kịp rút chốt nên không phát nổ, không có ai thương vong. Dềnh bị bắt giữ tại chỗ cùng bốn bánh heroin (trọng lượng khoảng 1,3 kg).

Dềnh khai số heroin trên có nguồn gốc từ Lào mang đến nhà nghỉ Hiền Nga để bán cho một đầu nậu thì bị bắt quả tang.

