Đánh sập “động ma túy” vùng ven KKT Dung Quất

Công an đã thu giữ 1 cục heroin (chưa xác định trọng lượng), 28 tép heroin, 12 triệu đồng, 311 vỏ tép heroin đã qua sử dụng, cùng hàng ngàn ống kim tiêm ma túy.



Khi công an ập vào khám xét, một số đối tượng vẫn còn phê thuốc chưa tỉnh. Những kẻ sử dụng ma túy đều ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa gồm Phạm Văn Hải (sinh năm 1973), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1983), Nguyễn Trương Minh (sinh năm 1976), Trịnh Văn Thường (sinh năm 1990).



Đối tượng Phạm Văn Hải còn là người chuyên cung cấp, đồng thời chuyên tiêu thụ ma túy lẻ từ Khu kinh tế Dung Quất (Bình Sơn) đến thành phố Quảng Ngãi.



Nhằm che mắt các cơ quan chức năng, bà Hà thường xuyên đóng cửa ngôi nhà của mình, còn các đối tượng đã ngụy trang bằng nghề mua, trộm chó để bán cho bà Hà.



Tại thời điểm bị bắt, lực lượng công an còn phát hiện phía sau nhà bà Hà có một chuồng chó được xây kiên cố, gồm cả trăm con.



Để phục vụ cho các con nghiện khi đã phê thuốc, bà Hà trang bị nhiều võng xếp tại nhà, đặt giường…để bọn chúng nằm nghỉ.



Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, bà Hà từng có tiền án về tội tàng trữ, buôn bán tiền giả và đã bị Công an Hà Nội bắt quả tang vào năm 2000. Sau đó, bà ta bị kết án 7 năm tù giam và ra tù vào năm 2007.



Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội./.

Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)