Đánh sập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, thu 17 bánh heroin

Sau một thời gian thiết lập chuyên án, lực lượng trinh sát công an hai địa phương đã phối hợp bắt giữ nghi can cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Phú (51 tuổi, ngụ quận 10) cùng hàng loạt mắt xích khác có liên quan. Đồng thời cảnh sát đã thu giữ được 17 bánh heroin, 12 ngàn USD, 5 tỉ đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan.

Theo thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra về hoạt động của các nghi can trong đường dây này.

6,42kg concain do hành khách người Nga vận chuyển bị bắt quả tang trong đợt cao điểm triệt phá các loại tội phạm ma túy của lực lượng chức năng Việt Nam.

Trong đợt cao điểm đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, đường dây vận chuyển, mua bán ma túy, vừa qua PC47 Công an TP.HCM cũng đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất bắt một hành khách nam mang quốc tịch Nga đang vận chuyển 6,42 kg cocain, ngụy trang trong hành lý mang từ nước ngoài vào Việt Nam.