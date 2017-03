Đánh sập hai đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn

CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thái Ngọc (quê Quảng Trị) và Nguyễn Quang Hùng (ngụ quận 12) để xử lý theo quy định pháp luật về hành vi sản xuất hàng giả.





Một lượng lớn nhớt thành phẩm giả bị công an thu giữ. Ảnh: X.NGỌC

Theo hồ sơ, chiều 17-1, Hùng điều khiển xe tải trên đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra. Công an phát hiện trong xe có hơn 840 chai nhớt giả hiệu Castrol loại 800 ml và 1 lít. Hùng khai được Ngọc thuê chở đi tiêu thụ. Khám xét căn nhà số 95 đường TTH 21 (phường Tân Thới Hiệp) do Ngọc thuê làm nơi sản xuất nhớt, công an thu giữ 912 chai nhớt thành phẩm hiệu Castrol, 680 thùng catton, 14.800 vỏ chai đã dán tem, nhãn mác, 12.500 tem nắp chai, 90 cuộn băng keo Castrol, hơn 21.100 nắp chai, ba máy đóng hạn sử dụng, một băng chuyền và một số dụng cụ, trang thiết bị dùng để sản xuất nhớt giả. Ngọc khai ngoài cơ sở tại quận 12 còn điểm sản xuất nhớt giả tại thị xã Dĩ An (Bình Dương). Khám xét nơi này, cảnh sát thu giữ gần 1.400 chai nhớt giả hiệu Yamalupe, Honda, Castrol, hai máy ép màng co, hai cân đồng hồ, hai máy bơm nhớt cùng một số thiết bị khác phục vụ sản xuất nhớt giả. Ngọc khai tổ chức sản xuất hàng giả từ tháng 8-2013 đến nay. Ước tính ban đầu, lượng hàng thành phẩm giả bị thu giữ trên 300 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31-12, Ngô Thanh Vân, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Bảo (quận 12) bị bắt giữ do vận chuyển 480 gói băng vệ sinh hiệu Kotex Style giả. Khám xét công ty trên, công an phát hiện hơn 1,5 triệu gói Kalotơ cùng một số phụ liệu, giấy dán nhãn mác dùng để sản xuất băng vệ sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 51.000 miếng băng vệ sinh nylon nhãn Kotex tại nhà số T11, khu phố 6, phường Thạnh Xuân (quận 12) cũng do Vân làm chủ. Được biết, công ty trên được thành lập từ năm 2009.

XUÂN NGỌC