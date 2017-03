Đánh sập một “công ty cờ bạc”

Ngay tại chiếu bạc còn có nhiều dịch vụ như cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản, ăn uống tại chỗ, coi giữ xe.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phát hiện tại nhà Trần Thị Sự, ở xã Thủy Triều gần đây thường xuyên tập trung đông người, có biểu hiện đánh bạc theo kiểu "công ty".

Sau thời gian trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với công an xã sở tại bất ngờ tập kích sới bạc trên. Các con bạc đã chạy tán loạn, bất chấp nguy hiểm nhảy tường, xé rào, vượt ao đầm để chạy tháo thân. Ngay tại chỗ, lực lượng Công an bắt được 15 đối tượng. Công an đã thu giữ 1 bộ bát đĩa cùng 4 quân vị, 80.430.000 đồng, 8 xe máy, 9 ĐTDĐ và nhiều phương tiện phục vụ đánh bạc như bạt, thảm, ghế nhựa.

Được biết, cầm đầu "công ty bạc" này là Bùi Văn Dương, 40 tuổi, ngụ xã Trung Hà, cùng huyện. Y đã đứng ra tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa nói trên và trực tiếp làm xóc cái. Tên này còn lôi kéo anh trai mình là Bùi Văn Đông làm nhiệm vụ "giam tiền". Ngoài ra, y còn kéo thêm một số đối tượng ở xã bên làm công việc canh gác, giữ trật tự và phục vụ các hoạt động tại chỗ.

Sới bạc của Dương hết sức nguy hiểm, bởi nó hình thành một tổ chức chặt chẽ kiểu "công ty", có lực lượng canh gác, bảo vệ vòng trong vòng ngoài cẩn mật. Ngay tại chiếu bạc còn có nhiều dịch vụ như cho vay nặng lãi, cầm cố tài sản, ăn uống tại chỗ, coi giữ xe. "Công ty cờ bạc" này đã thu hút lượng người khá đông từ các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, nội thành Hải Phòng và nhiều xã thuộc huyện Thủy Nguyên tới sát phạt nhau, trong số đó, có kẻ cháy túi đã lâm vào cảnh sạt nghiệp, nợ nần.

Theo Quốc Phòng (CAND)