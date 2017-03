Đánh sập trường gà lớn nhất TP. HCM

Trường gà cực lớn giữa vùng đất chết

Xác nhận với P.V vào ngày 11/9, một lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết, hiện cơ quan này đang mở rộng điều tra về trường gà lớn nhất TP.HCM mà cơ quan này vừa triệt phá vào chiều 9/9 tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân.

Liên quan đến vụ án, hiện phòng PC45 đang tạm giữ hình sự 99 người để điều tra, xử lý.

99 đối tượng bị bắt giữ tại trường gà.

Được biết, qua quá trình theo dõi lâu dài, khoảng 13h30’ chiều 9/9, khoảng 100 trinh sát của nhiều đội nghiệp vụ phòng PC45, do Đội đấu tranh và phòng chống tội phạm có tổ chức (tức Đội 2) làm chủ công đã bất ngờ tổ chức bao vây, đột kích vào trường gà được tổ chức tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Do trường gà hoạt động với quy mô cực lớn, các đối tượng cảnh giới được bố trí dày đặc trên nhiều tuyến đường dẫn vào nghĩa trang nên lực lượng trinh sát đã khống chế số đối tượng này từ vòng ngoài mới có thể tiếp cận vào trong được.

Được biết, thời điểm bị đột kích, hàng trăm con bạc đang say máu đã bỏ của chạy lấy người, tuy nhiên vòng vây khép chặt. 97 con bạc tại trường gà bị bắt giữ tại chỗ. Ngoài ra tại sòng tài – xỉu cách đó vài mét, có thêm 2 con bạc đang ăn thua với nhau cũng bị khống chế ngay lập tức.

Bước đầu xác định, tại thời điểm trường gà bị bắt giữ đang tổ chức đến độ thứ 4, với mức độ ăn thua tổng cộng gần 200 triệu đồng. Hiện trường tại trường gà lẫn sòng tài – xỉu cơ quan công an thu giữ tổng cộng gồm: Gần 420 triệu đồng, 1.300 đô la Mỹ, 10 đô la Úc, 79 ĐTDĐ, 86 xe gắn máy, 10 con gà, 2 cặp cựa gà….

Sới gà cách công an phường… 200m

Theo hồ sơ điều tra và lời khai của các đối tượng, trường gà nói trên do đối tượng Chương Hoàng Chiến (SN 1980, ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) tổ chức và điều hành từ đầu năm 2009 đến nay.

Tang vật mà cơ quan công an thu giữ

Trợ giúp cho Chiến điều hành trường gà còn có các đối tượng làm “biện” tại trường gà gồm: Trần Tấn Phước (tự Beo, SN 1973), Trần Văn Hận (tự Mười, SN 1975) và Trần Văn Tú (tự Tèo điếc, SN 1986, đều ngụ P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân).

Trung bình mỗi ngày trường gà hoạt động từ trưa đến chiều tối, có khoảng 10 – 15 độ gà diễn ra. Mỗi độ số tiền cá cược “trong” giữa hai chủ gà là 10 triệu đồng và sau đó lên đến hàng trăm triệu đồng, trong đó Chiến thu tiền xâu và hưởng trọn 5% trên tổng số tiền cá cược.

Bên cạnh đó các con bạc có thể cá độ “ngoài” với nhau, với mức độ từ hàng trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/độ; trong đó 3 “biện gà” có nhiệm vụ thu 5% tiền xâu trên tổng số tiền cá cược và cùng ăn chia với Chiến. Thời điểm trường gà bị đánh sập thì ông trùm Chiến đã ranh mãnh tẩu thoát.

Nghi án bảo kê của công an địa phương trong sự hoạt động của trường gà quy mô cực lớn mà Công an TP.HCM vừa đánh sập.

Thông thường trường gà có khoảng 100 – 200 con bạc, có khi đỉnh điểm lên đến 500 đối tượng từ nhiều tỉnh, thành phía Nam như: Tiền Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương…. quy tụ về để ăn thua với nhau.

Bênh cạnh đó tại trường gà luôn có một sòng tài – xỉu do 2 đối tượng tự là Cu “lì” và Sơn “lé” tổ chức với mức ăn thua từ 500 – 1 triệu đồng/ván. Do đó khi chờ giải lao giữa các độ gà thì các con bạc có thể quay sang sát phạt tài – xỉu, có khi mức ăn thua cũng từ vài chục đến vài trăm triệu đồng/ván.

Điều đáng nói là trường gà quy mô nói trên hoạt động từ 2 năm nay, mỗi ngày quy tụ hàng trăm người như thế lại chỉ hoạt động cách trụ sợ Công an P.Bình Hưng Hòa A và UBND P.Bình Hưng Hòa A chỉ khoảng 200m.

Theo hồ sơ trinh sát từ trụ sở của công an P.Bình Hưng Hòa A có thể nhìn thấy được khá rõ về mọi hoạt động của trường gà quy mô này. Tuy nhiên mỗi ngày có đến hàng trăm đối tượng ra vào, sát phạt tại trường gà bất chấp pháp luật.

Theo nguồn tin của P.V hiện ban giám đốc công an TP.HCM đã yêu cầu phía công an P.Bình Hưng Hòa A cũng như công an Q.Bình Tân giải trình về việc này.

Được biết đây là trường gà lớn nhất từ trước đến nay mà công an TP.HCM đã đánh sập. Hiện phòng PC45, công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về trường gà này cũng như khẩn trương truy bắt ông trùm Chương Hoàng Chiến

Theo Đàm Đệ (VNN)