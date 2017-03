Đánh sập trường gà núp trong hồ nuôi tôm

Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam vừa triệt xóa một trường gà có quy mô lớn, hoạt động phức tạp trên địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.

Trung tá Phạm Minh Quang, Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, cho biết sau một thời gian theo dõi, trưa 3-10, hàng chục cảnh sát đã đột kích vào ổ đánh bạc theo hình thức đá gà tại khu vực hồ tôm của ông Nguyễn Văn Lê (trú thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) bắt quả tang 19 người đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại trường gà lúc đó có khoảng 70 người đang tập trung hò hét, sát phạt quanh xới gà. Lực lượng Công an huyện Núi Thành đã tạm giữ hình sự 18 người, thu giữ 67 xe máy các loại, một ô tô, hơn 90 triệu đồng, bốn cuốn sổ ghi biện, bảy tờ lai ghi cá độ cùng hàng chục điện thoại di động.





18 người liên quan đá gà ăn tiền bị tạm giữ. Ảnh: KT

cơ quan điều tra đã xác định nghi can cầm đầu trường gà là Hoàng Văn Hùng (trú thị trấn Núi Thành) và hai “cổ đông” Minh, Nam (chưa rõ lai lịch). Hùng giao đàn em gồm Đức, Bùi Sáu Ngận, Ngô Quang Tùng, Bùi Văn Dự và Nguyễn Văn Sỹ tổ chức ghi biện cho những người đến trường gà tham gia sát phạt. người thắng cược phải nộp lại 10% để chia cho Hùng và người ghi biện. Tại thời điểm bắt quả tang, Sỹ đang ghi biện cho 15 người chơi cá độ với số tiền vài chục triệu đồng.

Theo người dân địa phương, trường gà Hoàng Hùng trước đó đã xuất hiện ở xã Tam Quang và bị công an phát hiện, triệt xóa. Sau đó trường gà này di chuyển đến khu vực hồ nuôi tôm hoạt động. Do ngụy trang và cảnh giới khá kỹ nên công an khó phát hiện. Cứ vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần có cả trăm người trong và ngoài tỉnh chạy xe ra vào tham gia sát phạt tại đây. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.