"Đánh" thuốc ngủ mẹ, bắt cóc con

Ngày 4-2, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi chiếm đoạt trẻ em xảy ra tại địa bàn.

3 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Bình Minh (27 tuổi, ngụ xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Trường An (20 tuổi) và Lê Trung Hải (17 tuổi), cả hai cùng ngụ tại ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.

Vì biết chị HTM (44 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) vừa xin được con nuôi là cháu Tr. (3 tháng tuổi), ngày 27-1, Nguyễn Bình Minh đã đến nhà chị M. nhờ chị tìm xin con nuôi cho y. Nhưng chị M. trả lời là không xin được. Do không thực hiện được ý muốn xin con, Minh đã nảy sinh ý định bắt cóc bé Tr.

Tại đây, Minh gặp được An và Hải. Minh nhờ hai đối tượng này giúp y bắt cóc cháu Tr., y sẽ trả công 1 triệu đồng. Để thực hiện được hành vi, Minh đã xin chị M. cho tá túc tại nhà và chị M. đã đồng ý. Lợi dụng cơ hội này, từ ngày 27 đến ngày 30-1, Minh cùng với Hải và An đã đi mua thuốc ngủ và đã 3 lần thực hiện việc "chuốc" thuốc ngủ cho chị M. ngủ say để bắt cóc cháu Tr. Hai lần đầu, do thuốc chưa đủ liều nên chị M. chưa ngủ say, nên bọn chúng chưa bắt cóc được cháu Tr.

Ngày 30-1, chúng tiếp tục bỏ thuốc ngủ vào nước uống của chị M. Khi chị M. ngủ say, chúng đã bắt cháu Tr. đi ra bằng cửa sau. Rất may, lúc đó chị M. đột nhiên tỉnh ngủ và không thấy con đâu. Chị đi ra ngoài thì phát hiện 3 đối tượng đang bế con chị đi. Chị M. đã tri hô và người dân quanh đó đã vây bắt được Minh. Sau đó, các đối tượng còn lại lần lượt bị bắt giữ.

