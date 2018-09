Danh tính 2 người tử vong vụ cháy dãy trọ ông Hiệp 'khùng'

Theo LS Nguyễn Anh Thơm (Đoàn LS TP Hà Nội), để có cơ sở xử lý vụ cháy nghiêm trọng nói trên, trước tiên cần làm rõ nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn. Trong trường hợp nguyên nhân cháy là do lỗi vô ý, bất cẩn của cá nhân trong sinh hoạt thì sẽ có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015. Đối với trường hợp nguyên nhân cháy là hành vi cố ý phóng hỏa đốt nhà thì cá nhân đó sẽ phải chịu trách nhiệm về tội giết người và tội hủy hoại tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 123 và Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015. Còn trong trường hợp hỏa hoạn do chập điện thì sẽ phải xem xét nhiều yếu tố. Theo Nghị định số 79/2014, dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nên không bắt buộc phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động. Trong quá trình hoạt động thì chủ nhà và người thuê phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC như đối với hộ gia đình. Như vậy, nếu có căn cứ xác định nguyên nhân gây hỏa hoạn là do chập cháy thiết bị điện trong phòng trọ được coi như trong hộ gia đình thì đây được coi là rủi ro khách quan. Trong trường hợp này chủ nhà trọ không có lỗi gây ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, việc ông Hiệp mở dãy phòng trọ dù là mục đích nhân ái thì cũng cần phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực kinh doanh. Nếu trường hợp ông Hiệp chưa thực hiện việc đăng ký kinh doanh thì có thể bị xử phạt hành chính.