Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ trồng cột cáp viễn thông

Tối 26-6, Công an tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ 4 người bị tử vong và 2 bị thương khi dựng cột dây cáp viễn thông ở xã Hạ Sơn (huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An).

Trong số bốn người tử vong có anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi, cán bộ địa chính xã Hạ Sơn).



Khu vực xảy ra sự việc đau lòng.

Được biết, chiều 26-6, anh Tuấn và nhóm người dân ở xã Hạ Sơn đi trồng cột dây cáp viễn thông thuê tại địa bàn xã Hạ Sơn. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, khi đang dựng cột bê tông viễn thông thì cột va vào đường dây điện 35kv cung cấp điện cho nhà máy Công ty TNHH Masan Nutri–Farm (N.A) thuộc Masan Group.



Vụ va chạm khiến dây điện 35kv bị đứt khiến anh Tuấn và ba người dân khác bị thương. Còn anh Tùng và anh Nghị là hai người giữ thang khi dựng cột kịp bỏ chạy, nên chỉ bị thương nhẹ.

Đến tối 26-6, anh Tùng và anh Nghị sau khi được cấp cứu, đã trở về nhà.

Được biết, đường dây 35kv trên là đường điện cung cấp cho Công ty TNHH Masan Nutri–Farm Nghệ An, không chịu sự quản lý của điện lực.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ việc.

Danh sách bốn nạn nhân tử vong:

1, Anh Trương Minh Tuấn (34 tuổi, trú xóm Xuân Sơn, xã Hạ Sơn)

2, Anh Bùi Văn Tý (41 tuổi, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn)

3, Anh Trương Văn Toàn (37 tuổi, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn)

4, Trương Văn Quân (32 tuổi, trú xóm Xiểm, xã Hạ Sơn).