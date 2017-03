Đánh vợ chết nhưng nói vợ tự tử

Khu vực nhà sàn của ông Đinh Văn Đung nơi tên Oanh đánh chết vợ mình.

Đinh Văn Oanh thường có men rượu vào thì đánh đập vợ không thương tiếc. Nhiều lúc Oanh lột quần áo vợ ra đánh một cách dã man. Gần đây Oanh ghen bóng ghen gió cho rằng chị Oanh đang ngoại tình nên gây sự, đánh đập.



Tối 9/1, rạng sáng 10/1, sẵn có men rượu trong người, Đinh Văn Oanh lại ghen tuông và đánh chị Kích. Người vợ chạy trốn sang nhà ông Đinh Văn Đung ở gần đó. Oanh đuổi theo và túm tóc kéo về lại nhà, nhưng chị Kích cương quyết không dám về. Tức điên, Oanh hất tung bếp lửa nhà ông Đung và cầm cái kiềng bếp củi bằng sắt đánh liên tiếp vào đầu chị Oanh. Người vợ van xin, khóc lóc đừng giết chị để còn nuôi con nhỏ.



Đinh Văn Oanh



Khoảng 6h ngày 10/1, anh Đinh Văn Tái, 29 tuổi, ngụ Tập đoàn 21 phát hiện chị Đinh Thị Kích đang nằm bất tỉnh dưới gầm nhà sàn của ông Đinh Ka Reo với nhiều vết máu trên mặt. Anh Tái chạy đến nhà chị Kích tìm Đinh Văn Oanh báo tin nhưng không thấy. Sau một hồi tìm kiếm thì phát hiện Đinh Văn Oanh đang nằm ngủ tại nhà ông Đinh Văn Đung. Nghe tin, Oanh và một số người tổ chức sơ cứu nhưng chị Kích đã chết ngay sau đó.



Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy chị Kích bị nhiều vết thương trên đầu, tụ máu não. Công an huyện Sơn Tây thu thập thông tin từ nhiều người cho thấy trước khi nạn nhân bị chết có liên quan đến người chồng Đinh Văn Oanh. Tuy nhiên, tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Tây, đối tượng Oanh vẫn khăng khăng là vợ dùng lá ngón tự tử chứ không dùng hung khí đánh vợ. Sau những chứng cứ sắc bén, đến chiều 12/1, người chồng đành khai nhận trước đó có đánh người vợ dẫn đến chết.





Theo Võ Thành (Bee)