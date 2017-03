Đánh vợ nhập viện do nghi ngoại tình

Theo chị T. kể lại, chiều 18-4, trong lúc làm công việc đồng áng ở gần nhà thì chồng chị là ông VĐTC, một giáo viên, liên tục gọi điện thoại hỏi đi đâu. Dù chị nói rõ đang bón phân ngoài ruộng nhưng ông C. vẫn yêu cầu chị T. về nhà gấp vì nghi ngờ ngoại tình.

Khi chị T. vừa về đến nhà, ông C. không nói gì, lặng lẽ bỏ đi. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, khi rượu ngà ngà say, ông C. trở về hành hung vợ rồi liên tục tát vào mặt, đấm đá vào người vợ mặc cho chị T. thanh minh, ngoài ra ông C. còn dùng cây thước đánh vào chân, ngực và đầu khiến chị chảy nhiều máu.

Do được hàng xóm kịp thời can ngăn nên nạn nhân được đưa đến BV Đa khoa huyện Tư Nghĩa cấp cứu. Ngay trong đêm, chị được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều trị.

Chị T. cho biết từ đầu năm đến nay, chị đã ba lần bị chồng đánh nhưng vì hai vợ chồng đã có ba mặt con nên chị không tố cáo hành vi bạo hành của chồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an xã Nghĩa Trung phối hợp với các hội, đoàn thể đang điều tra xác minh vụ việc chị T. tố cáo bị chồng bạo hành trong suốt thời gian dài.

PHẠM MỊNH